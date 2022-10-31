عاجل.. «الصحة» تُسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا اليوم

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و278 حالة تعافي، وحالة وفاة واحدة، وذلك في ارتفاع واضح.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 822459 حالة.

278 حالة تعافٍ

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 278 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 808448 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9407 حالة وفاة.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و200 حالة تعافي، وحالة وفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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