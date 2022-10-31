وسط قلق دولي.. أمريكا تبدأ أكبر تدريبات جوية عسكرية مع كوريا الجنوبية

تواصل – فريق التحرير:

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم، أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما اليوم الاثنين، مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وأوضحت القوات الجوية الأمريكية أن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية، مؤكدة أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي ،حسب «العربية».

الصين تدعو في الولايات المتحدة إلى هذا الأمر

في الوقت نفسه، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة «الاحتواء والقمع» التي تمارسها في حق بكين.

العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم وإن المجتمع الدولي بشكل عام يتطلع إلى أن يطور البلدان علاقة مستقرة.

المراجعة الأمريكية تزيد من حدة المنافسة الدولية

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن المراجعة الأمريكية تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية.

وتطالب الصين، أمريكا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي.

أمريكا تستعد لنشر 6 قاذفات نووية في أستراليا

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام أسترالية، أن الولايات المتحدة تستعد لنقل ست قاذفات من طراز «بي 52» إلى شمالي أستراليا.

وأشارت قناة ««ABC التلفزيونية الأسترالية إلى أن واشنطن تخطط لبناء منشآت في قاعدة «تيندال» الجوية جنوبي مدينة داروين، مؤكدة أن مركز الأمن الأمريكي الجديد يمكن أن يصبح أداة للهجوم على الصين في رسالة قوية لبكين في حال اتخذت إجراءات محتملة ضد تايوان.

اقرأ أيضًا:

نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا.. روسيا ترد وتحذر