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من جديد.. مودع لبناني يقتحم مصرفًا في بيروت
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من جديد.. مودع لبناني يقتحم مصرفًا في بيروت

من جديد.. مودع لبناني يقتحم مصرفًا في بيروت

من جديد.. مودع لبناني يقتحم مصرفًا في بيروت
١٢:٥٥:٣٧ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اقتحم صباح اليوم الإثنين، مودع بنك بيبلوس في الحمرا مطالباً بوديعته المحتجزة في المصرف.

وأعلنت جمعية المودعين أن مودِع اقتحم مصرفاً في بيروت للمطالبة بوديعته المحتجزة، وسرعان ما أخرجت القوى الأمنية المودع بالقوة، وفق إعلام لبناني.

اقتحامات البنوك

وكان لبنان قد تعرض خلال الأسابيع السابقة لحالة من الفوضى إزاء التعامل مع البنوك؛ وشهد فرع بنك ميد “بنك البحر المتوسط” في منطقة عاليه الشوفية بلبنان، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها، بعد محاولة مشابهة في العاصمة بيروت.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

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الكلمات الدلالية:
بنك بيروت لبنان مصرف مودع يقتحم بنك

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