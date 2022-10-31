الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا: إسقاط ٤٤ صاروخ كروز استهدفت البنية التحتية للبلاد
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أوكرانيا: إسقاط ٤٤ صاروخ كروز استهدفت البنية التحتية للبلاد

أوكرانيا: إسقاط ٤٤ صاروخ كروز استهدفت البنية التحتية للبلاد

أوكرانيا: إسقاط ٤٤ صاروخ كروز استهدفت البنية التحتية للبلاد
١٢:٣٥:٥٠ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنه تم إسقاط ٤٤ صاروخ كروز من أصل ٥٠ صاروخا استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا اليوم.

هجوم روسي كثيف على منشآت الطاقة

وأكدت الرئاسة الأوكرانية، وقوع هجوم روسي كثيف على منشآت الطاقة في مناطق عدة،، وأن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية في منطقتي خاركيف وتشيركاسي، مشيرة إلى أنه تم صد الهجمات الصاروخية استهدفت كييف وخاركيف وفينيتسا وتشيركاسي وزابوروجيا، وأنه تم قطع التيار الكهربائي في عدة مدن بسبب القصف الروسي للبنية التحتية.

تضرر خطوط السكك الحديدية

ونقلت «إنترفاكس» الأوكرانية، عن مصادر، أن أجزاءً من خطوط السكك الحديدية في كييف تضررت جراء القصف الروسي، وأنه تم إسقاط ٣ صواريخ أطلقت من بيلاروسيا على مقاطعة فولين غربي البلاد.

انقطاع التيار الكهربائي في كييف

وأشار عمدة العاصمة كييف، إلى حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف استهدف مرافق البنية التحتية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف: إن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخًا استهدف المقاطعة غربي البلاد.

ولفتت سلطات زابوروجيا الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية هاجمت منشأة  حيوية في المدينة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا نشرت الآلاف من جنود الاحتياط الذين استدعتهم حديثا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا السكة الحديد روسيا كييف محطات الطاقة هجوم روسي

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