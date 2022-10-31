الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إدارة نيوم تعلن عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات
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إدارة نيوم تعلن عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات

إدارة نيوم تعلن عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات

إدارة نيوم تعلن عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات
١٢:٤٢:٠٥ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.

وأضافت أن التقديم للوظائف يكون وفق التفاصيل والشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

-مدير برنامج قطار العبور الخفيف (LRT) ، أوكساغون.

1 – أخصائي أعمال.

2 – أخصائي اقتصاديات التنمية الحضرية.

3 – مهندس العمليات الميدانية – محطات الضخ.

4 – مهندس تصليح وصيانة شبكات المياه.

5 – مهندس امن وسلامة.

6 -م هندس تكيف.

6 – مهندس أول خلية الوقود.

* رابط التقديم

-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)

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إدارة نيوم مشروع نيوم وظائف وظائف شاغرة

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