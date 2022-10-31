إدارة نيوم تعلن عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.
وأضافت أن التقديم للوظائف يكون وفق التفاصيل والشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
-مدير برنامج قطار العبور الخفيف (LRT) ، أوكساغون.
1 – أخصائي أعمال.
2 – أخصائي اقتصاديات التنمية الحضرية.
3 – مهندس العمليات الميدانية – محطات الضخ.
4 – مهندس تصليح وصيانة شبكات المياه.
5 – مهندس امن وسلامة.
6 -م هندس تكيف.
6 – مهندس أول خلية الوقود.
* رابط التقديم
-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)
اقرأ أيضًا: