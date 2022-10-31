إدارة نيوم تعلن عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.

وأضافت أن التقديم للوظائف يكون وفق التفاصيل والشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

-مدير برنامج قطار العبور الخفيف (LRT) ، أوكساغون.

1 – أخصائي أعمال.

2 – أخصائي اقتصاديات التنمية الحضرية.

3 – مهندس العمليات الميدانية – محطات الضخ.

4 – مهندس تصليح وصيانة شبكات المياه.

5 – مهندس امن وسلامة.

6 -م هندس تكيف.

6 – مهندس أول خلية الوقود.

* رابط التقديم

-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)

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