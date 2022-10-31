عميد طب الأسنان بنجران: 60 عيادة تقدم خدماتها للطلاب والمواطنين (فيديو)

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قال الدكتور أحمد العسيري، عميد كلية طب الأسنان بنجران، إن الكلية هي إحدى الكليات في منظومة جامعة نجران وتشمل 4 أقسام علمية وهي الوقاية والإصلاح وجراحة الوجه والفكين وكذلك قسم الاستياضة السنية، وجميعها تدرس وتقدم برنامج طب الأسنان وجراحتها.

وأضاف “العسيري” في لقاء على قناة “الإخبارية” أن هناك 60 عيادة في الكلية تعمل حاليا بكل طاقتها و تقدم خدماتها للطلب والمجتمع في نجران، لافتًا إلى أن المبنى يستوعب أكثر من 120 عيادة.

عيادات تعليمية وتخصصية لأعضاء هيئة التدريس

وتابع: هناك عيادات تعليمية وعيادات تخصصية لأعضاء هيئة التدريس وعيادات لأطباء الامتياز وتشمل الكلية عددًا من المعامل وملحقات العيادات من قسم الأشعة وقسم التعقيم وتم تجهيزهم جميعًا بأحدث الأجهزة العالمية.

وكانت صحة نجران ممثلة بمركز طب الأسنان التخصصي بالمنطقة قدمت خدماتها لـ 53.396 مستفيدًا خلال العام الماضي، من خلال خدماتها الطبية والاستشارية المتعلقة بصحة الفم والأسنان.

وأكدت أن عدد حالات الفحص المبدئي بلغ 8.014 حالة، وأجريت 997 عملية جراحية وخلع جراحي، وعدد 4.933 تركيبة ثابتة، و1.361 تركيبة متحركة، وإجراء 8.467 عملية تقويم أسنان، و2.536 حشوة تجميلية «كمبوزيت وايونمر زجاجي»، فيما بلغ عدد مراجعي العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان 1.768 مراجعا، وعدد 6.896 حالة علاج العصب.

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