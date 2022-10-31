أسعار القمح ترتفع لهذا الرقم بعد تعليق روسيا العمل بصفقة الحبوب

تواصل – وكالات:

بعد تعليق صفقة الحبوب من قبل روسيا، كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار القمح بنحو 5%.

وحسب «سبوتنيك»، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.71٪ لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.

يأتي هذا بعد يومين فقط من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الروسية إلى التراجع عن تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب، حيث أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن قرار روسيا تعليق العمل باتفاق البحر الأسود يعرض تصدير الحبوب للخطر، مطالبًا روسيا بالتراجع عن قرارها تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه لتعليق روسيا العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، مؤكدًا أن روسيا تلجأ مرة أخرى إلى استخدام الغذاء سلاحا في الحرب التي بدأتها.

روسيا تمنع مرور السفن في البحر الأسود

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب كان متوقعًا، مؤكدًا أن مفاقمة روسيا لأزمة الغذاء بدأت عمليًا في سبتمبر الماضي بعد منعها مرور السفن في البحر الأسود.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: إن تعليق روسيا لاتفاق الحبوب يوضح أن المفاوضات مع موسكو مضيعة للوقت، لافتًا إلى أن موسكو تستخدم ذريعة كاذبة لإغلاق ممر الحبوب الذي يضمن الأمن الغذائي للملايين، مطالبًا جميع الدول لمطالبة موسكو بوقف ألعاب الجوع وإعادة التزامها باتفاق تصدير الحبوب.

روسيا مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب

من ناحية أخرى، أكد وزير الزراعة الروسي، أن بلاده مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بنحو 500 ألف طن من الحبوب مجانًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وأن روسيا مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب التي تأتي من أوكرانيا.

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