الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على 3 أشخاص لكسرهم زجاج المركبات وسرقتها بجدة
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القبض على 3 أشخاص لكسرهم زجاج المركبات وسرقتها بجدة

القبض على 3 أشخاص لكسرهم زجاج المركبات وسرقتها بجدة

القبض على 3 أشخاص لكسرهم زجاج المركبات وسرقتها بجدة
١٢:٢٣:٥٩ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.

وقال الأمن العام، إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عصابة سرقة سيارات

وقبل أسبوع، قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين لارتكابهم 15 حادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم استرداد المركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت شرطة منطقة الرياض، قد أعلنت، من قبل، أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم محتويات منازل مهجورة.

وأوضحت أن المقبوض عليهم، ضبط بحوزتهم على مركبتين مسروقتين، مؤكدة انه تم استردادهما.

وأكدت انه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العام لتتولى التحقيق.

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سرقة سيارات سيارات شرطة جدة عصابة سرقة سيارات

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