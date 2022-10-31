49 مليون راكب.. تعرف بالأرقام على إحصاءات المرور الجوي بمطارات المملكة 2021

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل حركة المرور الجوي في مطارات المملكة ارتفع خلال عام 2021م.

إجمالي عدد الرحلات

وأضافت أن إجمالي عدد الرحلات الداخلية والدولية القادمة والمغادرة في جميع مطارات المملكة، بلغ 43% مقارنة بعام 2020، حيث وصل عدد الرحلات إلى 497 ألف رحلة.

وأكدت أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية القادمة والمغادرة في عام 2021، ارتفع بنسبة 4%، مقارنة بعام 2020، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب إلى 14 مليون راكب.

وأشارت إلى أن عدد الركاب عبر الرحلات الداخلية القادمة والمغادرة في عام 2021، ارتفع بنسبة 45%، مقارنة بعام 2020، حيث وصل إجمالي عدد الركاب 35 مليون راكب.

بينما ارتفعت حركة الشحن الجوي الداخلي والدولي خلال عام 2021، بنسبة 53%، مقارنة بعام 2020، حيث بلغ الشحن الجوي 580 ألف طن.

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