عاجل.. المملكة تعلن تعازيها للهند جراء الانهيار المؤسف لجسر معلق في ولاية جوجارات

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية لجمهورية الهند الصديقة، جراء الانهيار المؤسف لجسر معلق في ولاية جوجارات غرب الهند، والذي تسبب في وقوع عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وقدمت المملكة أحر التعازي لأسر وأقارب المتوفين، وللشعب الهندي الصديق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، اليوم، أن حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في البلاد ارتفع إلى 132 قتيلًا.

وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن عدد قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية جوجارات بغرب الهند، تجاوز الـ 132 قتيلًا.

500 شخص بينهم أطفال كانوا على الجسر

وأوضحت أن أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، كانوا على الجسر عندما انهار أمس، مؤكدة أنه تم إغلاق الجسر الذي بني منذ أكثر من 140 عامًا في سد ماتشو في مدينة موربي، على مدار العامين الماضيين وأعيد فتحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه، حسب «سبوتنيك».

إنقاذ 177 شخصًا وجاري البحث عن آخرين

وذكرت محطة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الاثنين، أن 132 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار الجسر المعلق، بينما تم إنقاذ 177 شخصًا، وأن عملية البحث عن مفقودين مستمرة.

سقوط نحو 400 شخص في النهر

وأشارت إلى سقوط نحو 400 شخص، في نهر، عقب انهيار جسر غربي الهند، حيث انهار الجسر الذي كان مكتظا بالمارة، ونتج عن الانهيار، سقوط نحو 400 شخص في النهر الذي يعبره الجسر غربي البلاد.

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