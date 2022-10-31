تعليم الشرقية: 16 مادة أساسية في لائحة عمل المقاصف المدرسية (فيديو)

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أعلن المتحدث باسم تعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن هناك 16 مادة أساسية في لائحة العقد الموحد لعمل المقاصف المدرسية.

وأوضح في حديثه لفضائية “الإخبارية”، أن من بين هذه الشروط أن تكون هناك بطاقة صحية على كل وجبة غذائية، وأن تكون هذه الوجبات ملتزمة بكافة الشروط والمواصفات الصحية.

وأضاف أن من بين الشروط أيضًا، وجود شهادة صحية للعاملين بهذه المقاصف المدرسية، وأن تتوفر بالمقاصف المدرسية كافة الأدوات التي تحفظ الأغذية.

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور ناصر الشلعان، حرص الوزارة على أن تكون أسعار منتجات التغذية في المقاصف المدرسية، دون زيادة ووفقًا للعقود الموقعة مع كل المشغلين.

الاشتراطات الصحية

وقال وكيل وزارة التعليم، إن الوزارة تتابع التزام المقاصف بالاشتراطات الصحية عبر مديري المدارس والموجه الصحي في المدرسة، ومشرفي التغذية في إدارات التعليم بالشراكة مع العاملين في وزارة الصحة.

وكشف المسؤول ذاته أن نسبة من إيرادات المقاصف تُخصص للطلبة ذوي الاحتياجات المادية في شكل وجبات مجانية.

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