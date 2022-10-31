«روشن للتطوير العقاري» تعلن عن توفر وظائف في عدة مجالات
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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مدير أول البنية التحتية
المؤهلات و الخبرات:
-درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
-خبرة 8+ سنوات في تصميم البنية التحتية المدنية.
-خبرة في معايير السلطة المحلية ذات الصلة.
2- مدير مساعد حوكمة الشركات
المؤهلات و الخبرات:
-درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة.
-خبرة في مجال مماثل.
3- مدير استدامة الشركة
المؤهلات و الخبرات:
-درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة أو البناء أو العلوم أو الدراسات البيئية أو ما يعادلها.
-المفضل: درجة الماجستير ، الاستدامة والامتثال ، الدراسات البيئية أو ما يعادلها.
-أكثر من 5 سنوات من الخبرة في إعداد تقارير الاستدامة في شركة وطنية أو دولية (SABIC أو ARAMCO أو PIF أو ما شابه ذلك) أو شركة استشارية.
4-مدير أول المخاطر والمرونة
المؤهلات و الخبرات:
-درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال ذي صلة بشكل مناسب ، مثل الأعمال والإدارة والمالية والمحاسبة ، إلخ.
– الخبرة 8-10 سنوات من الخبرة في استمرارية الأعمال / إدارة المخاطر / إدارة مخاطر المؤسسة ، المكتسبة إما داخليًا أو داخل شركة استشارية.
-شهادة مهنية في إدارة المخاطر ، من هيئة إدارة مخاطر معترف بها مثل معهد إدارة المخاطر (IRM).
رابط التقديم:
-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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