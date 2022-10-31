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«روشن للتطوير العقاري» تعلن عن توفر وظائف في عدة مجالات

«روشن للتطوير العقاري» تعلن عن توفر وظائف في عدة مجالات

«روشن للتطوير العقاري» تعلن عن توفر وظائف في عدة مجالات
١١:٣١:٢٥ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير أول البنية التحتية

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

-خبرة 8+ سنوات في تصميم البنية التحتية المدنية.

-خبرة في معايير السلطة المحلية ذات الصلة.

2- مدير مساعد حوكمة الشركات

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة.

-خبرة في مجال مماثل.

3- مدير استدامة الشركة

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة أو البناء أو العلوم أو الدراسات البيئية أو ما يعادلها.

-المفضل: درجة الماجستير ، الاستدامة والامتثال ، الدراسات البيئية أو ما يعادلها.

-أكثر من 5 سنوات من الخبرة في إعداد تقارير الاستدامة في شركة وطنية أو دولية (SABIC أو ARAMCO أو PIF أو ما شابه ذلك) أو شركة استشارية.

4-مدير أول المخاطر والمرونة

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال ذي صلة بشكل مناسب ، مثل الأعمال والإدارة والمالية والمحاسبة ، إلخ.

– الخبرة 8-10 سنوات من الخبرة في استمرارية الأعمال / إدارة المخاطر / إدارة مخاطر المؤسسة ، المكتسبة إما داخليًا أو داخل شركة استشارية.

-شهادة مهنية في إدارة المخاطر ، من هيئة إدارة مخاطر معترف بها مثل معهد إدارة المخاطر (IRM).

رابط التقديم:

-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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