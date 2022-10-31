«روشن للتطوير العقاري» تعلن عن توفر وظائف في عدة مجالات

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير أول البنية التحتية

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

-خبرة 8+ سنوات في تصميم البنية التحتية المدنية.

-خبرة في معايير السلطة المحلية ذات الصلة.

2- مدير مساعد حوكمة الشركات

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة.

-خبرة في مجال مماثل.

3- مدير استدامة الشركة

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة أو البناء أو العلوم أو الدراسات البيئية أو ما يعادلها.

-المفضل: درجة الماجستير ، الاستدامة والامتثال ، الدراسات البيئية أو ما يعادلها.

-أكثر من 5 سنوات من الخبرة في إعداد تقارير الاستدامة في شركة وطنية أو دولية (SABIC أو ARAMCO أو PIF أو ما شابه ذلك) أو شركة استشارية.

4-مدير أول المخاطر والمرونة

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال ذي صلة بشكل مناسب ، مثل الأعمال والإدارة والمالية والمحاسبة ، إلخ.

– الخبرة 8-10 سنوات من الخبرة في استمرارية الأعمال / إدارة المخاطر / إدارة مخاطر المؤسسة ، المكتسبة إما داخليًا أو داخل شركة استشارية.

-شهادة مهنية في إدارة المخاطر ، من هيئة إدارة مخاطر معترف بها مثل معهد إدارة المخاطر (IRM).

رابط التقديم:

-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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