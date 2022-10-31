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بعد فوزه برئاسة البرازيل.. من هو « لولا دا سيلفا»
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بعد فوزه برئاسة البرازيل.. من هو « لولا دا سيلفا»

بعد فوزه برئاسة البرازيل.. من هو « لولا دا سيلفا»

بعد فوزه برئاسة البرازيل.. من هو « لولا دا سيلفا»
١١:٠٨:٥٧ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد فوزه بالرئاسة مجددًا، قال الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا: إن البرازيل عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون “منبوذة” بعد الآن.

لولا دا سيلفا يبلغ من العمر77 عامًا

وأمام منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت، فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البالغ من العمر77 عامًا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وحصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على نسبة 50.90% بعد فرز 99.5% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.10%.

نجح لولا في تنفيذ عدة إصلاحات اجتماعية

ووفق مراقبين، فقد نجح لولا في تنفيذ عدة إصلاحات اجتماعية منها توفير منح دراسية للطلاب، والحصول على رعاية صحية مجانية، فتغيرت حياة الآلاف الذين أصبحوا يؤيدون حزب العمال.

العمل تحت شعار «بناء البرازيل»

وتحت شعار «بناء البرازيل»، أطلق الزعيم اليساري البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حملته للانتخابات الرئاسية، بعد الإدارة غير المسؤولة والإجرامية للرئيس جايير بولسونارو، على حد زعمه.

سيلفا عاد بعد 12 عامًا بتأييد شعبي كاسح

وبعد 12 عامًا على تركه السلطة بمعدل تأييد شعبي غير مسبوق «87%»، فقد ترشح النقابي السابق لولاية ثالثة في غياب أي منافس له على قيادة اليسار، وهي المرة السادسة يترشح فيها للانتخابات الرئاسية زعيم حزب العمال، الذي يتمتع بقدرة صمود هائلة وبثقل كبير جدًا في المشهد السياسي في البرازيل التي تولى رئاستها لولايتين من 2003 إلى 2010.

حالة من الاستقطاب الشديد في الدولة الناشئة

وكشف الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، حالة الاستقطاب الشديد في الدولة الناشئة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة.

كما تعرض النقابي الذي كان عامل خراطة في شبابه لانتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول الإجهاض والشرطة والطبقات الوسطى، وقبل الانتخابات، لولا دا سيلفا، أوضح أن إرثه في الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعليم تعرض للتدمير والتفكيك، مؤكدًا “إنني أستطيع أن أفعل المزيد وأن أفعل ما هو أفضل مما فعلته”.

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الكلمات الدلالية:
إصلاحات اجتماعية البرازيل انتخابات البرازيل بناء البرازيل لولا دا سيلفا

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