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ضبط 6 مخالفين بحوزتهم 76 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير
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ضبط 6 مخالفين بحوزتهم 76 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

ضبط 6 مخالفين بحوزتهم 76 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

ضبط 6 مخالفين بحوزتهم 76 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير
١٠:٥٦:٤٢ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة سراة عبيدة، بحوزتهم (76) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وتم إيقاف المضبوطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الأمن البيئي

وفي سياق غير بعيد، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية ضمن النطاق المكاني لتنفيذ مهامها في محافظة الوجه بمنطقة تبوك (4) مواطنين لصيدهم دون تصريح.

وضبط بحوزتهم (80) طلقة شوزن، ومنظار نهاري وجهازا ملاحة وجهاز لاسلكي و(3) أسلحة بيضاء وشبك صيد، وتم تحريز المضبوطات وتسليم المخالفين لجهة الاختصاص.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي القات القات المخدر دوريات الأمن

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