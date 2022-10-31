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نصيحة طبية من الصحة بخصوص العناية بالأسنان
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نصيحة طبية من الصحة بخصوص العناية بالأسنان

نصيحة طبية من الصحة بخصوص العناية بالأسنان

نصيحة طبية من الصحة بخصوص العناية بالأسنان
١٠:٥٤:٢٤ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت منصة “عش بصحة”، المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، نصيحة طبية مهمة بخصوص العناية بالأسنان.

وقالت في حسابها على “تويتر”، إن “التنظيف المنتظم للأسنان بشكل صحيح يقيك بإذن الله من التسوس، والزيارات متوجعًا لطبيب الأسنان”.

أهمية العناية بالأسنان

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت المنصة ذاتها في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “حفز طفلك على الاهتمام بأسنانه، عبر وضع مكافآت وجداول وأدوات جذّابة تساعده على نظافة أسنانه”.

وكانت وزارة الصحة، أفادت أن نسبة 9 من كل 10 أطفال يصابون بالتسوس في المملكة، وكشفت الوزارة أن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في أول سنتين بلغت حوالي 98%.

وبينت “الصحة” أن 80% من الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 6 سنوات، لا ينظفون أسنانهم بانتظام، فيما أوضحت الوزارة أنه يمكن الوقاية من تسوس الأسنان بشكل كامل.

ونصحت الوزارة باتباع الآتي للوقاية من تسوس الأسنان:

1- تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل يوميًا.

2- تنظيف اللسان.

3- استخدام خيط الأسنان.

4- زيارة الطبيب كل 6 أشهر، لاكتشاف التسوس في بداياته.

5- الاهتمام بالغذاء المتوازن، والابتعاد عن السكريات والكربوهيدرات.

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الكلمات الدلالية:
الأسنان الصحة العناية بالأسنان تنظيف الأسنان وزارة الصحة

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