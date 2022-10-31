في بيان عاجل.. «الخارجية الصينية» تدعو الولايات المتحدة إلى هذا الأمر

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في بيان عاجل، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة «الاحتواء والقمع» التي تمارسها في حق بكين.

العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم وإن المجتمع الدولي بشكل عام يتطلع إلى أن يطور البلدان علاقة مستقرة.

وأكد في بيان نشرته الوزارة، أنه أبلغ السفير الأمريكي الجديد لدى بكين نيكولاس بيرنز، أن بإمكانه أن يصبح جسرًا يربط بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم، وأنه يجب ألا تحاول الولايات المتحدة بعد الآن التعامل مع الصين من وجهة نظر القوة، ومحاولات قمع واحتواء تنمية الصين. حسب «سبوتنيك».

المراجعة الأمريكية تزيد من حدة المنافسة الدولية

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن المراجعة الأمريكية تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية.

وتطالب الصين، أمريكا بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي.

أمريكا تستعد لنشر 6 قاذفات نووية في أستراليا

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام أسترالية، أن الولايات المتحدة تستعد لنقل ست قاذفات من طراز «بي 52» إلى شمالي أستراليا.

وأشارت قناة ««ABC التلفزيونية الأسترالية إلى أن واشنطن تخطط لبناء منشآت في قاعدة «تيندال» الجوية جنوبي مدينة داروين، لافتة إلى أن مركز الأمن الأمريكي الجديد يمكن أن يصبح أداة للهجوم على الصين في رسالة قوية لبكين في حال اتخذت إجراءات محتملة ضد تايوان.

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