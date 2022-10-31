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عاجل.. الإحصاء: الناتج المحلي ينمو بمقدار 8.6% في الربع الثالث من 2022

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عاجل.. الإحصاء: الناتج المحلي ينمو بمقدار 8.6% في الربع الثالث من 2022

عاجل.. الإحصاء: الناتج المحلي ينمو بمقدار 8.6% في الربع الثالث من 2022

عاجل.. الإحصاء: الناتج المحلي ينمو بمقدار 8.6% في الربع الثالث من 2022
١٠:٠٤:٢٦ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2022م.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة “8.6%” مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م.

وأكدت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة “14.5%” مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م.

كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة “9.5%” مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

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الكلمات الدلالية:
الإحصاء الناتج الإجمالي هيئة هيئة الإحصاء

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