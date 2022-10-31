هاشتاق “السناب” يتصدر في المملكة.. ومغردون: حافظ على خصوصيتك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “السناب” التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما نشر مغردون آلاف التغريدات الصباحية من بينها طرق جديدة ومختلفة للتعرف على خصائص مخفية في تطبيق السناب.

ويكثر استخدام تطبيق سناب شات في المملكة، فكما هو الحال مع هواتف آيفون تحديدًا فإن أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون تويتر وسناب شات.

ويمتلك تطبيق السناب أفضلية نسبية عن باقي تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالصور والفيديوهات التي يمكن إضافة مئات الفلاتر لها.

وغرد آلاف الأشخاص بتغريدات عن السناب، من بينها طريقة آمنة لحفظ صور النساء والفتيات بدلاً من أن تطالها أيدي المخربين والذين يحاولون استغلالها بطريقة خاطئة.

تفعيل بعض خصائص الإعدادات

وعن طريق الإعدادات في البرنامج، فإنه يمكن الحفاظ على تلك الصور وعدم تعريض أصحابها للخطر بخطوة بسيطة وهي تفعيل إحدى الخيارات كما في الفيديو المرفق.

كما كشف أحد الأشخاص عن حيلة في التطبيق يمكن من خلالها إضافة تأثير غاية في الجمال على الصور أثناء التقاطها بحيث تبدو متحركة.

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