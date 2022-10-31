اليوم 36 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة الدمام وجازان والأحساء، و35 درجة في جدة وحفر الباطن والخرج، و34 درجة في الرياض وبريدة ووادي الدواسر وينبع والعلا ورفحاء.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 25 درجة مئوية.

أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن توقعات بهطول أمطار رعدة على عدد من مناطق المملكة، لافتًا إلى أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراته نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مستوى الرؤية خاصة على الطرق والأماكن المفتوحة، في الجوف والحدود الشمالية وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

سحب رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

استمرار انخفاض درجات الحرارة مع الحالة المطرية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة مع تواصل الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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