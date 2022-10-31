للآباء والأمهات.. 9 نصائح لغرس مقومات النجاح في الطفل

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قالت ميشيل بوربا، اختصاصية نفسية تربوية وخبيرة في تربية الأطفال، إن الأطفال الذين لديهم مثابرة، يمتلكون عوامل النجاح، ولا يستسلمون في مواجهة أي صعوبات تواجههم في حياتهم.

وقدمت بوربا في حديثها لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، 9 نصائح لغرس عوامل النجاح والمثابرة لدى الطفل وهي:

9 نصائح لغرس مقومات النجاح في الطفل

1-احمِ قدرات طفلك على التركيز من خلال الالتزام بروتين النوم المنتظم.

2- اغرس عقلية النمو في طفلك حتى يدرك أن النجاح ليس ثابتًا، امدحه على جهوده وليس نتائجه.

3-ينبغي على الوالدين مراعاة أن تتناسب توقعاتهم لتعلم الأبناء مع قدراتهم.

4-ذكّر أطفالك أن الأخطاء يمكن أن تكون شيئًا إيجابيًا، حتى لو لم يكن الموقف كما توقعوه.

5-اعترف بأخطائك أيضًا أمام أطفالك، فهذا سيساعدهم على إدراك أن الجميع يرتكبون أخطاء، وأن هذا النجاح يحدث عندما لا تدع النكسات تحدد هويتك.

6-تعليم أطفالك تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها، حيث سيساعدهم ذلك على الشعور بثقة أكبر بشأن إكمال الأشياء بمرور الوقت.

7-. احتفل بالإنجازات الصغيرة مع طفلك، فيمكن للفشل المتكرر أن يدمر المثابرة، لكن أصغر نجاح يمكن أن يشجع الطفل على الاستمرار، لذا ساعده على تحديد مكاسبه الصغيرة.

8-العمل على تعزيز تركيز الطفل، فإذا أراد طفلك التخلي عن مهمة ما، يمكن أن تضع مؤقتًا على مكتبه واضبطه لفترة زمنية مناسبة، مصممة خصيصًا لتناسب مدى انتباهه.

9.ابتكار عبارات تقوي المثابرة، إذ أن الحديث السلبي عن النفس مثل “لا أستطيع أن أفعل ذلك” أو “أنا لست ذكيًا بما فيه الكفاية” يعرقل المثابرة.

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