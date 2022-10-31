في اليوم العالمي للادخار.. 3 طرق للحفاظ على مستقبلك المالي

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يحتفل العالم، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للادخار، والذي يتوافق مع 31 أكتوبر من كل عام، وفيه يتم حث الناس على ادخار أموالهم بدلاً من الإسراف.

وهناك أهداف أساسية للاحتفال بهذا اليوم الذي أُعلن عنه الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الادخار في العالم.

1- الترويج للادخار في كل العالم.

2- نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية الادخار.

166 ألف مواطن ومواطنة أظهروا 343 مليون ريال

وفي سياق متصل، كشف المدير التنفيذي للادخار في بنك التنمية الاجتماعي، فيصل باوزير، عن ارتفاع قيمة مدخرات المواطنين حتى نهاية الربع الثالث من 2022 إلى 343 مليون ريال لنحو 166 ألف مواطن ومواطنة، اشتركوا في برامج الادخار التي تعد أحد برامج الحماية الاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي وتحفيز الادخار.

وقال باوزير – وفقا لـ «عكاظ» – إن البنك يستهدف الآتي:

1- أن يكون اليوم العالمي للادخار فرصة للتشجيع على تعزيز ثقافة الادخار.

2 – رفع الوعي المالي لدى فئات المجتمع عبر التخطيط للاستثمار في تأمين المستقبل من خلال التوعية المستمرة عبر البرامج الادخارية والحملات الإعلانية.

3- وقع البنك عدداً من اتفاقيات الشراكة مع العديد من البنوك السعودية لتوفير المحافظ الادخارية الخاصة ببرنامج «زود ادخاري» و«زود الأجيال» الذي أطلق خصيصاً للأطفال من عمر السادسة حتى 18 عاماً.

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