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تريند «التجنيد الموحد وزارة الدفاع» يتصدر في المملكة.. ومغردون يشيدون
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تريند «التجنيد الموحد وزارة الدفاع» يتصدر في المملكة.. ومغردون يشيدون

تريند «التجنيد الموحد وزارة الدفاع» يتصدر في المملكة.. ومغردون يشيدون

تريند «التجنيد الموحد وزارة الدفاع» يتصدر في المملكة.. ومغردون يشيدون
٠٩:٤٠:١٤ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر تريند “#التجنيد_الموحد_وزاره_الدفاع” موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيما لم تنقطع استفسارات وتساؤلات المغردين عن شروط وآلية التقدم، ومحاولة فهم بعض الرسائل التي تظهر أمامهم.

التجنيد الموحد وزارة الدفاع يتصدر

وعبر هاشتاق “التجنيد الموحد وزارة الدفاع”، أشاد الكثير من المغردين بالوظائف الكثيرة المطروحة، فيما قال مغردون آخرون إنهم عندما حاولوا التقديم ظهرت لهم عبارة: الوظيفة غير موجودة.

وقال أحمد السبهان: بدأ التجنيد للرجال والنساء في وزارة الدفاع .. بكل أمانه يشكرون وزارة الدفاع على طرح هذا العدد الكبير من الوظائف وعلى عدد كبير من التخصصات.

وتحت هاشتاق “التجنيد الموحد وزارة الدفاع”، تساءل حساب “بنت الغامدي”: لماذا يقول لا يوجد وظائف تناسب بياناتي حد عنده حل ؟؟؟؟”.

وكتب حساب ثالث يقول: “تأتي الإجابة أنه لا توجد وظيفه متاحه حالياً تتناسب مع بياناتك، وهم طالبين تخصصي؟ ما الحل؟”، ثم ختم تغريدته بـ”التجنيد الموحد وزارة الدفاع”.

وفتحت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، اليوم الأحد 30/ 10/ 2022، باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للعام 1444هـ، للعمل بأفرع القوات المسلحة.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع.. الشروط ورابط التقديم الآن

https://twitter.com/A7mad1081/status/1586919647927947266

https://twitter.com/wdenw3/status/1586749048115154944

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