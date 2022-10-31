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نيوزيلندا تقرر تعليق الحوار الثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان
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نيوزيلندا تقرر تعليق الحوار الثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان

نيوزيلندا تقرر تعليق الحوار الثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان

نيوزيلندا تقرر تعليق الحوار الثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان
٠٩:٠٥:٣٧ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيوزيلندا، اليوم، أنها قررت تعليق الحوار الثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا يمكن لإيران إنكار حقوق الإنسان الأساسية والاستمرار في القمع.

وأوضحت حكومة نيوزيلندا أنها علقت محادثات حقوق الإنسان الثنائية الرسمية مع إيران، بسبب الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية في هذا البلد، حيث لم يعد من الممكن تحمل النهج الثنائي، حسب «إيران إنترناشيونال».

هذه أوقات عصيبة على الشعب الإيراني

وقالت وزيرة خارجية نيوزيلندا: إن العنف ضد النساء والفتيات وباقي المجتمع الإيراني غير مقبول، ويجب وقفه وأنه من الواضح أن هذه أوقات عصيبة على الشعب الإيراني.

وكشفت وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها والاتحاد الأوروبي يدرسان كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

بداية نهاية النظام الإيراني باتت وشيكة

ونشرت مجلة «إيكونوميست» حول الاحتجاجات الإيرانية أن خامنئي ونظامه يواجهان مشاكل أعمق من أي وقت مضى، وأنه على الرغم من أن الاحتجاجات قد يتم إسكاتها مثل السابق، لكن هذه المرة هناك أمل أن تستمر، مؤكدة أن بداية نهاية النظام الإيراني باتت وشيكة.

دعوة عامة للتظاهر في عموم البلاد غدًا

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه مجموعة «شباب أحياء طهران»، المواطنين الإيرانيين للحضور يومي الثلاثاء والأربعاء في شارع جمهوري بين ميدان بهارستان، وميدان جمهوري بطهران، مشيرة إلى أنه في حال التواجد الكثيف لعناصر الأمن في الأماكن المذكورة، سيتم تنظيم التجمعات في جميع الشوارع الرئيسة بالمدينة.

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الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران الحرس الثوري انتفاضة الطلاب طهران نيوزلندا

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