يقوم بزيارة لها اليوم.. مطالب أولياء الأمور في مكة من وزير التعليم

تواصل – فريق التحرير:

طالب عدد من أولياء الأمور، وزير التعليم يوسف البنيان، بإيجاد الحلول الجذرية للمباني المدرسية المستأجرة، وتوفير الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريع جديدة تواكب النهضة التنموية الكبيرة التي شهدها قطاع التعليم بالمملكة.

وقالوا إن المباني المستأجرة لا تتوفر بها المقومات اللازمة لانتظام العملية التعليمية والتربوية وإيجاد مخرجات مناسبة في نهاية العام الدراسي ولا تواكب رؤية 2030، وفق صحيفة “عكاظ”.

المشاريع المدرسية بمكة

وتعاني بعض المشاريع المدرسية بمكة تعثراً ملحوظاً، ولعل من أبرزها مشروع ابتدائية أبي يعلى في مخطط (7) بالشرائع، والذي مضى على إنشائه أكثر من عشر سنوات ولا يزال متعثراً على الرغم من اكتمال أكثر من 80% من الأعمال الإنشائية.

ويستهل وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم أولى زياراته لإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حيث تبدأ زيارته من منطقة مكة المكرمة.

ودعت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبر مكاتبها بالاستعداد لزيارة الوزير، مع تنسيق وترتيب خطط العمل وتجهيزها.

اقرأ أيضًا:

الأسبوع المقبل.. بداية ثالث أطول إجازة مطولة للطلاب قبل امتحانات الفصل الأول

بعد حادثتين لذوي الإعاقة.. وزير التعليم يقرر زيارة هذه المنطقة