الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تريند «التجنيد الموحد وزارة الدفاع» يتصدر في المملكة.. ومغردون يشيدون
في اليوم العالمي للادخار.. 3 طرق للحفاظ على مستقبلك المالي
مصادر: الاستعانة بشركة متخصصة للتعامل مع «الأموال والعقارات غير معلومة المالك»
نيوزيلندا تقرر تعليق الحوار الثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان
يقوم بزيارة لها اليوم.. مطالب أولياء الأمور في مكة من وزير التعليم
مفاجأة..محامون: القانون لا يجيز مصادرة هواتف الطلاب وتعهد ولي الأمر هو الحل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مفاجأة..محامون: القانون لا يجيز مصادرة هواتف الطلاب وتعهد ولي الأمر هو الحل

مفاجأة..محامون: القانون لا يجيز مصادرة هواتف الطلاب وتعهد ولي الأمر هو الحل

مفاجأة..محامون: القانون لا يجيز مصادرة هواتف الطلاب وتعهد ولي الأمر هو الحل
٠٨:٤٠:٠٧ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المحامية،نجود قاسم، أن تفتيش ومصادرة الجوال من الطلاب والطالبات في المدارس، ومنع تسليمه يعد تصرفاً غير نظامي، وفقًا لـ«عكاظ».

وقالت إن مصادرة الهواتف من الطلاب في حال الاستخدام خلال اليوم الدراسي غير قانوني، موضحة إمكانية التواصل مع الإدارة وأخذ تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة وإنهاء الأمر وتسليم الجوال، وفي حال تكرار مخالفة استخدام الجوال خلال اليوم الدراسي من الطالب يتم التحفظ عليه».

مصادرة الهواتف غير قانوني 

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن المصادرة لا يمكن أن تقع إلا بحكم قضائي، وما يحدث من البعض تجاوز واستغلال جهل العامة بالأنظمة. وأضاف، من الممكن أن يتقدم أولياء أمور الطلبة بشكوى لمركز الشرطة لمعالجة حالات مصادرة أجهزة الجوال بعد المخالفة الأولى من استخدامه خلال اليوم الدراسي.

وكانت شكاوى متكررة من طلاب وطالبات المدارس بسبب مصادرة جوالاتهم نتيجة استخدامها خلال اليوم الدراسي، ومنعهم من استعادتها طيلة الفصل الدراسي.

اقرأ أيضًا:

الأسبوع المقبل.. بداية ثالث أطول إجازة مطولة للطلاب قبل امتحانات الفصل الأول

شاهد.. أغرب طريقة لمعاقبة طلاب أحضروا هواتفهم إلى المدرسة في إندونيسيا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
مصادرة هواتف هاتف هواتف الطلاب هواتف طلاب المدارس

مواد ذات صلة

المزيد
الداعية الهندي “ذاكر نايك” يفوز بجائزة الملك فيصل في فرع “خدمة الإسلام”

الداعية الهندي “ذاكر نايك” يفوز بجائزة الملك فيصل في فرع “خدمة الإسلام”

١٠:١١ م، الثلاثاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٥
الشرطة الأمريكية تعتقل صاحبة مقطع تصفية الرجل الأسود بتهمة «إثارة الرأي العام»

الشرطة الأمريكية تعتقل صاحبة مقطع تصفية الرجل الأسود بتهمة «إثارة الرأي العام»

١٠:٠٢ م، الخميس، ٠٧ يوليو ٢٠١٦
بالإجماع.. انتخاب وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

بالإجماع.. انتخاب وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

٠٨:١٤ م، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥
«الزراعة» تشكو لـ«الداخلية» زيارة لجان تفتيشية لمشروعاتها

«الزراعة» تشكو لـ«الداخلية» زيارة لجان تفتيشية لمشروعاتها

٠٩:٤٣ ص، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *