مفاجأة..محامون: القانون لا يجيز مصادرة هواتف الطلاب وتعهد ولي الأمر هو الحل

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كشفت المحامية،نجود قاسم، أن تفتيش ومصادرة الجوال من الطلاب والطالبات في المدارس، ومنع تسليمه يعد تصرفاً غير نظامي، وفقًا لـ«عكاظ».

وقالت إن مصادرة الهواتف من الطلاب في حال الاستخدام خلال اليوم الدراسي غير قانوني، موضحة إمكانية التواصل مع الإدارة وأخذ تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة وإنهاء الأمر وتسليم الجوال، وفي حال تكرار مخالفة استخدام الجوال خلال اليوم الدراسي من الطالب يتم التحفظ عليه».

مصادرة الهواتف غير قانوني

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن المصادرة لا يمكن أن تقع إلا بحكم قضائي، وما يحدث من البعض تجاوز واستغلال جهل العامة بالأنظمة. وأضاف، من الممكن أن يتقدم أولياء أمور الطلبة بشكوى لمركز الشرطة لمعالجة حالات مصادرة أجهزة الجوال بعد المخالفة الأولى من استخدامه خلال اليوم الدراسي.

وكانت شكاوى متكررة من طلاب وطالبات المدارس بسبب مصادرة جوالاتهم نتيجة استخدامها خلال اليوم الدراسي، ومنعهم من استعادتها طيلة الفصل الدراسي.

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