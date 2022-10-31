بالفيديو.. «الخثلان» عن حكم قول «شاءت الأقدار»: ينبغي تركه

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن لفظ «شاءت الأقدار» ينبغي تركه.

المشيئة لابد أن تُنسب لله عز وجل

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن لفظ «شاءت الأقدار» لا ينبغي شرعًا، ولابد أن تُنسب المشيئة إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، لأن الأقدار لا تشاء، وأن الذي يشاء هو الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن لفظ «شاءت الأقدار»، يوهم أن نسبة المشيئة لغير الله تعالى، ونسبتها لغير الله عز وجل غير جائزة.

وأشار إلى أن القدر بيد الله وحده، وأن الرزق والعمر بيد الله تعالى، وأن العبرة ليست بكثرة السنين التي يعيشها الإنسان، ولكن العبرة بكيف يقضيها، فها هو الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم وعمره 31 سنة، ومات ولم يتجاوز الـ 37 عامًا، أي انه أمضى في الإسلام ست سنوات فقط، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن.

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