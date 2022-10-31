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خبير: سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية
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خبير: سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية

خبير: سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية

خبير: سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية
٠٨:٠٠:٥٨ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال البروفيسور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، أن سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية والأوعية الدموية.

وأضاف أن أهمية النوم لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية، وفق موقع “روسيا اليوم”.

ولفت إلى أنه يمكن أن تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب.

وتابع أن “أبرز مظاهر الأرق هي الجلطة الدماغية وطبعا قصور القلب”.

ارتفاع مستوى ضغط الدم

ومؤخرا، نصحت الدكتورة أوكسانا ميخايلوفا، استشارية الغدد الصماء، بعدم تناول القهوة في حالة الصداع والدوخة والغثيان؛ لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتزيد عدد ضربات القلب، وتثير الجهاز العصبي.

وقالت إنه “إذا كانت أعراض مثل الصداع والدوخة والغثيان مرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم، فإن تناول الكافيين في هذه الحالة قد يكون خطرًا؛ لأنه سيزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى وقوع أزمة فرط ضغط الدم”.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب النوم النوم الجيد سوء النوم

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