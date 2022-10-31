ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند إلى 132 قتيلاً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الهندية اليوم، أن حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في البلاد ارتفع إلى 132 قتيلًا.

وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن عدد قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية جوجارات بغرب الهند، تجاوز الـ 132 قتيلًا.

500 شخص بينهم أطفال كانوا على الجسر

وأوضحت أن أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، كانوا على الجسر عندما انهار أمس، مؤكدة أنه تم إغلاق الجسر الذي بني منذ أكثر من 140 عامًا في سد ماتشو في مدينة موربي، على مدار العامين الماضيين وأعيد فتحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه، حسب «سبوتنيك».

إنقاذ 177 شخصًا وجاري البحث عن آخرين

وذكرت محطة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الاثنين، أن 132 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار الجسر المعلق، بينما تم إنقاذ 177 شخصًا، وأن عملية البحث عن مفقودين مستمرة.

سقوط نحو 400 شخص في النهر

وأشارت إلى سقوط نحو 400 شخص، في نهر، عقب انهيار جسر غربي الهند، حيث انهار الجسر الذي كان مكتظا بالمارة، ونتج عن الانهيار، سقوط نحو 400 شخص في النهر الذي يعبره الجسر غربي البلاد.

سيول ضخمة ناتجة عن الأمطار الموسمية

وكانت مناطق مختلفة من الهند شهدت جريانًا للسيول الضخمة الناتجة عن الأمطار الموسمية التي ضربت شبه القارة الهندية، وأسفرت عن قتل وجرح ونزوح الكثير من السكان، في سبتمبر الماضي، واجتاحت الفيضانات الضخمة مناطق مختلفة، خاصة مدينة بونه الهندية.

الفيضانات الضخمة تجتاح الطرق والمركبات

وحسب تصريحات حكومية، فقد أدت صواعق البرق والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند وبنجلاديش إلى مقتل ما لا يقل عن 59 شخصًا، حيث غرقت السيارات والطرق والمدن في مياه الفيضان، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تتساقط على شبه القارة الهندية.

اقرأ أيضًا:

سقوط 400 في نهر بعد انهيار جسر بالهند (فيديو)