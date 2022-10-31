دراسة: قلة التعرض للشمس يزيد خطر الوفاة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن هاك علاقة بين قلة التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د الذي يسمى أيضا بفيتامين الشمس، وزيادة خطر الوفاة.

وأجريت الدراسة على أكثر من 300 ألف بالغ في المملكة المتحدة دعما لعلاقة سببية بين نقص فيتامين الشمس والوفيات.

أهمية فيتامين د

ونُشرت الدراسة مفصلة في مجلة Annals of Internal Medicine، وربطت النتائج بين حالة انخفاض فيتامين “د” بزيادة معدل الوفيات.

وأكدت الدراسة احتمالية حدوث تأثير ملحوظ على الوفاة المبكرة والحاجة المستمرة لبذل جهود للقضاء على نقص فيتامين “د”.

وأجريت الدراسة على مدى 14 عامًا، ووجد الباحثون أن خطر الوفاة انخفض بشكل ملحوظ مع زيادة تركيزات فيتامين “د”، ولوحظت أقوى التأثيرات على الأشخاص في نطاق النقص الحاد.

يذكر أنه يمكن الحصول على الفيتامين عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس وليس من وراء زجاج.

أيضا يتوفر الفيتامين في أسماك السردين والسلمون والبيض والحليب والفطر (المشروم)، إلى جانب المكملات.

اقرأ أيضًا:

دراسة تكشف مفاجأة حول علاقة “فيتامين د” بأمراض المناعة