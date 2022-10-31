«الأرصاد» يتوقع ظهور السحب الرعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

تكون الضباب الكثيف خلال ساعات الصباح

في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10-20 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ..اليوم الإثنين