طالب يدخن سجائر داخل الفصل.. ومغردون: أهان العلم والمعلم

تواصل – فريق التحرير:

أقدم طالب على إشعال سيجارة في الفصل بحضور المعلم الذي كان يشرح الدرس، مما أدى إلى طرد المعلم له من الفصل، فأبدى الطالب اعتراضه على عملية الطرد.

وانتقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تصرفات الطالب ووصفوه بالغريب والبذيء واعتبروه إهانة للمعلم وإهانة أيضًا للعملية التعليمية كلها، وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر المنظر غير الأخلاقي لهذا الطالب.

الطالب دخن السيجار أثناء انشغال المعلم

وفي التفاصيل، كان الطالب يجلس في المقعد الأول في الفصل.. وفي خلسة أثناء شرح المدرس وانشغاله بالكتابة على السبورة، قام بأخذ ولاعة من أحد الطلاب وأشعل سيجارة في تحد صريح للمدرس، ولم يكتف بذلك بل تعمد أن يراه المدرس أثناء تدخينه السيجارة.

وقام أحد الطلاب الحاضرين في الصف بتصوير مقطع الفيديو للطالب وتنزيله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله تحت عنوان «مقلب السجائر»، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور.

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