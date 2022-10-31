هجوم على القوات الأوكرانية في دونتسيك.. وزيلينسكي يتحدث

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، إن قوات أوكرانية صدت هجوما عنيفا، شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

اشتباكت المناطق الحدودية

وشرح زيلينسكي أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب غربي أوكرانيا نفذت العملية، قائلا: “لقد أوقفوا العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو، وتم صد الهجوم الروسي”.

فيما تسمر المعارك قرب المناطق الحدودية، ومنها تلك التي أعلن بوتين ضمها لروسيا، بعد استفتاء أجرته السلطات الموالية لموسكو.

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حرب الطائرات المسيرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود، السبت. في شبه جزيرة القرم.

وذكرت موسكو أن المسيرات المنفذة لهجوم القرم قد تكون أطلقت من “سفينة مدنية”، مؤكدة أنها تضم وحدات ملاحية كندية الصنع، حسبب “العربية”.

وزعم بيان وزارة الدفاع الروسية، أن التحليلات أظهرت أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بوحدات ملاحية كندية الصنع، في هجوم قالت إن القوات الأوكرانية نفذته بتوجيه من متخصصين بريطانيين، وهو ما نفته بريطانيا.