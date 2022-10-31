الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
هجوم على القوات الأوكرانية في دونتسيك.. وزيلينسكي يتحدث
فيديو غريب لسيارة محطمة تسير على طريق عام
عودة مفاجئة وغير متوقعة.. انتخاب لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل
بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات
الكويت تقرر ترحيل المئات من العمالة المنزلية الوهمية
معركة دامية في شارع أمريكي.. وموقف غير متوقع من الشرطة (فيديو)

الرئيسية

 /

دولي

 /

هجوم على القوات الأوكرانية في دونتسيك.. وزيلينسكي يتحدث

هجوم على القوات الأوكرانية في دونتسيك.. وزيلينسكي يتحدث

هجوم على القوات الأوكرانية في دونتسيك.. وزيلينسكي يتحدث
٠٣:٠٦:٥٧ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، إن قوات أوكرانية صدت هجوما عنيفا، شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

اشتباكت المناطق الحدودية

وشرح زيلينسكي أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب غربي أوكرانيا نفذت العملية، قائلا: “لقد أوقفوا العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو، وتم صد الهجوم الروسي”.

فيما تسمر المعارك قرب المناطق الحدودية، ومنها تلك التي أعلن بوتين ضمها لروسيا، بعد استفتاء أجرته السلطات الموالية لموسكو.

اقرأ أيضا:

هل تشهد أوكرانيا «حرب شوارع» خلال المرحلة المقبلة؟

حرب الطائرات المسيرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود، السبت. في شبه جزيرة القرم.

وذكرت موسكو أن المسيرات المنفذة لهجوم القرم قد تكون أطلقت من “سفينة مدنية”، مؤكدة أنها تضم وحدات ملاحية كندية الصنع، حسبب “العربية”.

وزعم بيان وزارة الدفاع الروسية، أن التحليلات أظهرت أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بوحدات ملاحية كندية الصنع، في هجوم قالت إن القوات الأوكرانية نفذته بتوجيه من متخصصين بريطانيين، وهو ما نفته بريطانيا.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية القوات الأوكرانية زيلينسكي كييف منطقة دونتسيك

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش اليمني يستعيد «مواقع جديدة» شرق صنعاء من قبضة الحوثيين

الجيش اليمني يستعيد «مواقع جديدة» شرق صنعاء من قبضة الحوثيين

١٢:٤٥ ص، الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٢٠
عاجل.. قصف مكتب المدعي العام الأوكراني وانتشار حرب الشوارع في خاركيف

عاجل.. قصف مكتب المدعي العام الأوكراني وانتشار حرب الشوارع في خاركيف

١١:١٨ م، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠٢٢
تشكيل لجنة عربية لرصد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في «الأقصى»

تشكيل لجنة عربية لرصد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في «الأقصى»

١٢:٤٧ ص، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧
وزير خارجية البحرين: أفعال إيران تؤكد ضرورة إزالة خطرها

وزير خارجية البحرين: أفعال إيران تؤكد ضرورة إزالة خطرها

٠٧:٠٨ م، الأثنين، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *