«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار رعدية وضباب كثيف

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات المقبلة.

وتشمل الحالة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة وعسير حتى الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

كما تشهد منطقة الشرقية، ضبابا كثيفا يتسبب في تدني الرؤية الأفقية وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين.

وكانت منطقة الباحة، قد شهدت خلال الساعات الماضية، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ؛ شَمِلَتْ أجزاء من محافظات: بلجرشي, المخواة, قلوة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها, جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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