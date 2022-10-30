الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عودة مفاجئة وغير متوقعة.. انتخاب لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل
بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات
الكويت تقرر ترحيل المئات من العمالة المنزلية الوهمية
معركة دامية في شارع أمريكي.. وموقف غير متوقع من الشرطة (فيديو)
«الحوثي» يعترف بقتل 10 أطفال مصابين بالسرطان بأدوية منتهية الصلاحية
4 نصائح لضمان سلامة الغذاء في المنزل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عودة مفاجئة وغير متوقعة.. انتخاب لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل

عودة مفاجئة وغير متوقعة.. انتخاب لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل

عودة مفاجئة وغير متوقعة.. انتخاب لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل
٠٢:٥٨:١٨ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

فاز الرئيس البرازيلي الأسبق، اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (حزب العمال) بالانتخابات الرئاسية التي أجريت جولتها الثانية أمس الأحد في البرازيل، على حساب الرئيس الحالي جاير بولسونارو (الحزب الليبرالي).

وتم إعلان فوز لولا دا سيلفا بعد فرز 98.86 بالمائة من الأصوات، وحصل النقابي السابق على 50.83 بالمائة من الأصوات بفارق ضئيل عن منافسه الذي حصل على 49.17 بالمائة، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن لولا دا سيلفا حكم البرازيل دورتين انتخابيتين نقلها خلالهما للأمام، وحوكم بعد تسليمه السلطة وحبس وحكم عليه بعدم ممارسة السياسة.

وتعرض لولا دا سيلفا للاعتقال قبل الرئاسة وبعدها واليوم يتقدم في الفرز على منافسه اليميني ويفوز بالانتخابات ومنصب الرئاسة في البرازيل.

أسباب توزيع آلاف حبوب «الفياجرا» على جنود الجيش البرازيلي!

الكلمات الدلالية:
البرازيل انتخابات البرازيل رئيس البرازيل لولا دا سيلفا

مواد ذات صلة

المزيد
مدرسة الطبراني بالرياض توزع 100 حقيبة شتوية على العمالة والمحتاجين

مدرسة الطبراني بالرياض توزع 100 حقيبة شتوية على العمالة والمحتاجين

٠٨:١٣ م، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥
«جدة تبتهج».. خادم الحرمين يتصدر الترند فور وصوله جدة

«جدة تبتهج».. خادم الحرمين يتصدر الترند فور وصوله جدة

١١:٣٥ م، الخميس، ٣١ مارس ٢٠٢٢
«التنمية العقارية» يُعلن آخر أرقام دفعة القروض الجديدة

«التنمية العقارية» يُعلن آخر أرقام دفعة القروض الجديدة

٠٩:٥١ ص، الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠١٥
أزمة بين عمان وطهران بعد تصريحات “سليماني”

أزمة بين عمان وطهران بعد تصريحات “سليماني”

١١:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٤ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *