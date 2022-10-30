عودة مفاجئة وغير متوقعة.. انتخاب لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل

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فاز الرئيس البرازيلي الأسبق، اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (حزب العمال) بالانتخابات الرئاسية التي أجريت جولتها الثانية أمس الأحد في البرازيل، على حساب الرئيس الحالي جاير بولسونارو (الحزب الليبرالي).

وتم إعلان فوز لولا دا سيلفا بعد فرز 98.86 بالمائة من الأصوات، وحصل النقابي السابق على 50.83 بالمائة من الأصوات بفارق ضئيل عن منافسه الذي حصل على 49.17 بالمائة، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن لولا دا سيلفا حكم البرازيل دورتين انتخابيتين نقلها خلالهما للأمام، وحوكم بعد تسليمه السلطة وحبس وحكم عليه بعدم ممارسة السياسة.

وتعرض لولا دا سيلفا للاعتقال قبل الرئاسة وبعدها واليوم يتقدم في الفرز على منافسه اليميني ويفوز بالانتخابات ومنصب الرئاسة في البرازيل.

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