بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن موعد إقامة (اليوم المفتوح للتوظيف) بالجامعة، حيث يبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/04/06هـ الموافق 2022/10/31م .

وينطلق ملتقى التوظيف بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة، ويستهدف توفير قرابة 1000 وظيفة في العديد من التخصصات.

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ويستمر ملتقى التوظيف إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

ويمكن التسجيل في ملتقى جامعة الملك فهد للبترول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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