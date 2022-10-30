بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن موعد إقامة (اليوم المفتوح للتوظيف) بالجامعة، حيث يبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/04/06هـ الموافق 2022/10/31م .
وينطلق ملتقى التوظيف بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة، ويستهدف توفير قرابة 1000 وظيفة في العديد من التخصصات.
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ويستمر ملتقى التوظيف إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
ويمكن التسجيل في ملتقى جامعة الملك فهد للبترول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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