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بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات

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بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات

بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات

بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات
٠٢:٤٥:٥٨ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن موعد إقامة (اليوم المفتوح للتوظيف) بالجامعة، حيث يبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/04/06هـ الموافق 2022/10/31م .

وينطلق ملتقى التوظيف بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة، ويستهدف توفير قرابة 1000 وظيفة في العديد من التخصصات.

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ويستمر ملتقى التوظيف إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

ويمكن التسجيل في ملتقى جامعة الملك فهد للبترول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فرص ملتقى التوظيف وظائف

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