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معركة دامية في شارع أمريكي.. وموقف غير متوقع من الشرطة (فيديو)

معركة دامية في شارع أمريكي.. وموقف غير متوقع من الشرطة (فيديو)

معركة دامية في شارع أمريكي.. وموقف غير متوقع من الشرطة (فيديو)
٠٢:٣٥:٠٩ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد أحد الشوارع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، معركة دامية بين 3 شبان على مرأى ومسمع من الشرطة.

واكتفت شرطيّة في نيويورك بمراقبة 3 أشخاص يتشاجرون دون التدخل رغم أنها تلقّت بلاغا رسميا لضبط الأمن في هذا المكان.

ووفقا لما ظهر في المقطع، الذي نشره الإعلامي إياد الحمود عبر حسابه في “تويتر”، فإن القتال كان بين أخوين ضد شخص ثالث أصيب برضوض بليغة وارتجاج في المخ حسب المستشفى.

الجدير بالذكر أن المقطع المتداول، أثار تساؤلات عن كمية انعدام الأمن واستهتار شرطة الولاية.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الشرطة الشرطة الأمريكية معركة دامية

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