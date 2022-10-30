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الكويت تقرر ترحيل المئات من العمالة المنزلية الوهمية

الكويت تقرر ترحيل المئات من العمالة المنزلية الوهمية

الكويت تقرر ترحيل المئات من العمالة المنزلية الوهمية
٠٢:٤٢:٠٣ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبعدت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بدولة الكويت، خلال شهر أكتوبر الجاري، 783 مخالفا، ضبطوا في حملات تفتيش متنوعة، بعضها مشتركة مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

ضبط 450 مخالفا

وكشفت إحصائيات الضبطيات على مخالفي الإقامة وقانون العمل خلال أكتوبر، عن ضبط 450 مخالفاً، يعملون في مجال العمالة المنزلية الوهمية، إضافة إلى مجموعة أخرى امتهنت بيع الأدوية غير المرخصة أو ممارسة مهنة الطب، حسب “القبس”.

مخالفة الآداب العامة

وأشارت الإحصائيات إلى أن الحملات التفتيشية تستهدف كذلك العاملين المخالفين للآداب العامة غير الملتزمين بأنظمة العمل في معاهد المساج، حيث جرى ضبط 25 مقيماً من جنسيات آسيوية يعملون فيها ونقلوا إلى سجن الإبعاد.

وشملت الحملات إلى جانب المخالفين في الأسواق الشعبية، تم رصد عمالة منزلية وآخرين غير مرخصين يعملون في البقالات المتنقلة، حيث جرى ضبط 12 مقيماً منهم، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة إلى 24 مخالفاً يعملون في سوق السمك.

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إجراءات الضبط والإبعاد

أكد رئيس فريق التفتيش في القوى العاملة، محمد الظفيري، أن الحملة الأخيرة، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهت بضبط 32 مخالفاً في الأسواق الشعبية لمنطقتي الفروانية والضجيج السبت الماضي.

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