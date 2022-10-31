الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو غريب لسيارة محطمة تسير على طريق عام
عودة مفاجئة وغير متوقعة.. انتخاب لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل
بمشاركة 75 جهة حكومية وخاصة.. ملتقى للتوظيف يوفر ألف فرصة عمل بعدة تخصصات
الكويت تقرر ترحيل المئات من العمالة المنزلية الوهمية
معركة دامية في شارع أمريكي.. وموقف غير متوقع من الشرطة (فيديو)
«الحوثي» يعترف بقتل 10 أطفال مصابين بالسرطان بأدوية منتهية الصلاحية

الرئيسية

 /

ترند وسوشيال ميديا

 /

فيديو غريب لسيارة محطمة تسير على طريق عام

فيديو غريب لسيارة محطمة تسير على طريق عام

فيديو غريب لسيارة محطمة تسير على طريق عام
٠٣:٠٣:٥٢ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، وثقته كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات، عبر طريق عام، سيارة محطمة، من جميع الاتجاهات، تسير بين السيارات، وتتجاوزها خلال عبور الطريق.

كأنها خرجت من حادث للتو

وبدت السيارة، خلال الفيديو، الذي شاركته العديد من الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كأن شيئا ثقيل الوزن سقط على سقفها، فأدى إلى تقوسها من كل الجوانب.

اقرأ أيضا:

مقتل صحفية باكستانية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق

مليون ونصف مشاهدة

وحاز الفيديو، على نحو مليون ونصف المليون مشاهدة عبر “تويتر”، للسيارة التي تسير بسرعة، متجاوزة السيارات المجاورة، وبدون لوحات معدنية، ويبدو كأنها خرجت للتو من حادثة ليست طفيفة.

خطر حوادث السير

وتشهد الطرق السريعة، في كافة أنحاء العالم، يوميا، حوادث سير، بسبب الكثافة المرورية، أو تهور بعض السائقين، ومن بين الظواهر الخطرة، ما بينه الفيديو، نظرا لأن السيارة قد تفقد اتزانها أو تنحرف فجأة أثناء السير، كما أنها معقوفة من كل جوانبها، مما قد يمثل خطرا على المركبة نفسها، وبالتالي على المارة والركاب على الطريق.

الكلمات الدلالية:
تويتر حادث سير داش كام سيارة محطمة طريق عام فيديو غريب

مواد ذات صلة

المزيد
“نتائج التحصيلي” يتصدر الترند في المملكة.. ومغردون: “مبروك لأصحاب الدرجات العليا”

“نتائج التحصيلي” يتصدر الترند في المملكة.. ومغردون: “مبروك لأصحاب الدرجات العليا”

٠١:٢٢ م، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
بآلاف التغريدات.. “القمة السعودية الأمريكية” يتصدر ترند “تويتر”

بآلاف التغريدات.. “القمة السعودية الأمريكية” يتصدر ترند “تويتر”

٠٨:٣٢ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرة المعرفية .. موعد وطريقة التسجيل وقيمة الرسوم

كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرة المعرفية .. موعد وطريقة التسجيل وقيمة الرسوم

٠٨:٠٩ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
الشهري: انتشار الوسوم انعكاس طبيعي لعدد مستخدمي «تويتر» بالمملكة

الشهري: انتشار الوسوم انعكاس طبيعي لعدد مستخدمي «تويتر» بالمملكة

١٢:٢٢ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *