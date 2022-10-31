فيديو غريب لسيارة محطمة تسير على طريق عام

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، وثقته كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات، عبر طريق عام، سيارة محطمة، من جميع الاتجاهات، تسير بين السيارات، وتتجاوزها خلال عبور الطريق.

كأنها خرجت من حادث للتو

وبدت السيارة، خلال الفيديو، الذي شاركته العديد من الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كأن شيئا ثقيل الوزن سقط على سقفها، فأدى إلى تقوسها من كل الجوانب.

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مليون ونصف مشاهدة

وحاز الفيديو، على نحو مليون ونصف المليون مشاهدة عبر “تويتر”، للسيارة التي تسير بسرعة، متجاوزة السيارات المجاورة، وبدون لوحات معدنية، ويبدو كأنها خرجت للتو من حادثة ليست طفيفة.

خطر حوادث السير

وتشهد الطرق السريعة، في كافة أنحاء العالم، يوميا، حوادث سير، بسبب الكثافة المرورية، أو تهور بعض السائقين، ومن بين الظواهر الخطرة، ما بينه الفيديو، نظرا لأن السيارة قد تفقد اتزانها أو تنحرف فجأة أثناء السير، كما أنها معقوفة من كل جوانبها، مما قد يمثل خطرا على المركبة نفسها، وبالتالي على المارة والركاب على الطريق.