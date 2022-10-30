4 نصائح لضمان سلامة الغذاء في المنزل

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وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية نصائح مهمة لضمان سلامة الغذاء في المنزل.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لسلامة غذائك في المنزل التزم بما يلي:

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– اغسل يديك وأسطح المطبخ دائماً

– احتفظ باللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض منفصلة عن جميع الأطعمة الأخرى في الثلاجه

– استخدم ألواح منفصلة لتقطيع الحوم النيئة والدواجن

– استخدم درجة حرارة مناسبة لطهي الطعام

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