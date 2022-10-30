البنك المركزي يوجه نصيحة للتعامل مع رسائل إيقاف الحسابات وتحديث البيانات

تواصل – فريق التحرير:

حذر البنك المركزي “ساما”، اليوم، من رسائل إيقاف الحساب البنكي، أو طلب تحديث البيانات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

فكر مرتين قبل هذا الفعل

وقال حساب “ساما” في تغريدة: “فكّر مرتين قبل التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف حسابك البنكي أو تطلب تحديث بياناتك البنكية، وتواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط”.

وأتبع التغريدة بهاشتاق حملة “خلك حريص”، فيما حذر مراقبون من عمليات الاحتيال التي تتم عبر الإنترنت، مطالبة باليقظة الدائمة حتى لا يقع الأشخاص ضحية لعمليات النصب.

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الالتزام بمكافحة الاحتيال المالي

وفي سياق مواز، طالب البنك المركزي “ساما”، البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، بالالتزام بمتطلبات الدليل المحدث لمكافحة الاحتيال المالي، في موعد أقصاه 29 يونيو من العام المقبل.

إجراءات دليل المكافحة

وأصدر “ساما”، في وقت سابق، تعميما، تضمن إجراءات الدليل المحدث، وتشمل عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنة بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي لتحديد مواطن الضعف في البنك أو المصرف، مع تقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل، وتزويد البنك المركزي بتقارير شهرية حيالها اعتبار من 30 نوفمبر 2022.