«الحوثي» يعترف بقتل 10 أطفال مصابين بالسرطان بأدوية منتهية الصلاحية

تواصل – فريق التحرير:

أقالت وزارة الصحة، التابعة لميليشيا الحوثي، رئيس هيئة الأدوية محمد عبدالله الغيلي، على خلفية وفاة أطفال مصابين بالسرطان إثر الحقن بجرعات أدوية منتهية الصلاحية.

الغش وتهريب الأدوية

وأعرب عدد كبير من موظفي الهيئة عن غضبهم، واعتقادهم أن رئيس المقال بريء، وأنه كان ينفذ أوامر وزير الصحة، الذي كان ولا يزال يشرف على كل صغيرة وكبيرة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن “مصادر طبية” أن وزارة الصحة الحوثية، التي يتولاها القيادي الحوثي طه المتوكل القريب من عبدالملك الحوثي، يعمل على إخفاء حقيقة تورطه في عملية تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية.

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الميليشيا تساوم وتحذر

وساومت الميليشيا الإرهابية، المواطنين من أهالي ضحايا دواء اللوكيميا الملوث، باستلام مبالغ مالية، ورواتب كالتي تقدم لقتلاها، مقابل التنازل عن القضية وإغلاقها.

وحذر قيادات الميليشيا الأطفال الذين قضوا بسبب الدواء الملوث، من اللجوء للقضاء، مؤكدة أن ذلك لن يكون في صالحهم.

ويعاني آلاف المرضى من تدهور في حالاتهم الصحية جراء انعدام الأدوية واستمرار الوضع ينذر بحدوث كارثة صحية جديدة في ظل سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.