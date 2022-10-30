5 أضرار خطيرة.. استشاري يحذر من استخدام رقائق القصدير في الطهي
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حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من خطورة استخدام رقائق القصدير في الطهي.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن رقائق القصدير مخصصة للتغليف والتغطية فقط، إحذر من الطبخ به أو وضع الأكل ملامس له مباشرة، حيث تنتقل جزئيات من معدن الألمنيوم (القصدير) للأكل أثناء الطبخ”.
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وأضاف الخضيري “أن المعادن الثقيلة تسبب مشاكل صحية وأمراض مرتبطة بالمعادن الثقيلة ومنها:
– التسمم الخلوي
– التسرطن
– هشاشة العظام
– العصبية
– تدهور وظائف أعضاء الجسم
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رقائق القصدير مخصصة للتغليف والتغطية فقط،إحذر من الطبخ به أو وضع الاكل ملامس له مباشرة،فتنتقل جزئيات من معدن الألمنيوم(القصدير)للاكل اثناء الطبخ.المعادن الثقيلة تسبب مشاكل صحية وامراض مرتبطة بالمعادن الثقيلة(التسمم الخلوي، التسرطن،هشاشة العظام،العصبية،تدهور وظائف اعضاء الجسم
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) October 30, 2022