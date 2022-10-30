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5 أضرار خطيرة.. استشاري يحذر من استخدام رقائق القصدير في الطهي
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5 أضرار خطيرة.. استشاري يحذر من استخدام رقائق القصدير في الطهي

5 أضرار خطيرة.. استشاري يحذر من استخدام رقائق القصدير في الطهي

5 أضرار خطيرة.. استشاري يحذر من استخدام رقائق القصدير في الطهي
٠١:٣٠:٥٨ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من خطورة استخدام رقائق القصدير في الطهي.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن رقائق القصدير مخصصة للتغليف والتغطية فقط، إحذر من الطبخ به أو وضع الأكل ملامس له مباشرة، حيث تنتقل جزئيات من معدن الألمنيوم (القصدير) للأكل أثناء الطبخ”.

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وأضاف الخضيري “أن المعادن الثقيلة تسبب مشاكل صحية وأمراض مرتبطة بالمعادن الثقيلة ومنها:

– التسمم الخلوي

– التسرطن

– هشاشة العظام

– العصبية

– تدهور وظائف أعضاء الجسم

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الكلمات الدلالية:
الطهي القصدير رقائق القصدير فهد الخضيري

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