مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ..اليوم الإثنين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 6 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 31 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:28 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 6 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:07
المدينة – 5:09
الرياض – 4:41
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:20
المدينة – 3:19
الرياض – 2:50
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:46
المدينة – 5:43
الرياض – 5:14
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:16
المدينة – 7:13
الرياض – 6:44