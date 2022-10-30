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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ..اليوم الإثنين
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ..اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ..اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ..اليوم الإثنين
٠١:٤١:٥٩ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 6 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 31 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:28 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 6 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:07

المدينة – 5:09

الرياض – 4:41

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:37

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:20

المدينة – 3:19

الرياض – 2:50

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:46

المدينة – 5:43

الرياض – 5:14

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:16

المدينة –  7:13

الرياض – 6:44

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