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اتفاق كييف وأنقرة والأمم المتحدة على عبور سفن محمّلة بالحبوب عبر البحر الأسود

اتفاق كييف وأنقرة والأمم المتحدة على عبور سفن محمّلة بالحبوب عبر البحر الأسود

اتفاق كييف وأنقرة والأمم المتحدة على عبور سفن محمّلة بالحبوب عبر البحر الأسود
٠١:٠٣:١٥ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

اتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على عبور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وأفاد مركز التنسيق المشترك بمقره بإسطنبول في بيان، أن وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفقت على حركة 14 سفينة عبر الممر الإنساني البحري، حيث ستغادر 12 منها أوكرانيا بينما ستصل اثنتان.

وأشار البيان إلى أن وفد الأمم المتحدة أخطر روسيا بحركة مرور السفن تماشياً مع إجراءات لجنة التنسيق المشترك، مضيفاً أن جميع المشاركين ينسقون أعمالهم وفقاً للهيئات العسكرية والحكومية الأخرى المرور الآمن للسفن بموجب اتفاق الحبوب​​​.

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الكلمات الدلالية:
اتفاق الحبوب الامم المتحدة اوكرانيا تركيا

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