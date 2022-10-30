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مقتل صحفية باكستانية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق

مقتل صحفية باكستانية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق

مقتل صحفية باكستانية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق
٠١:٠٨:٣٣ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

لقيت صحفية باكستانية تدعى صدف نعيم، مصرعها بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ونقلت صحيفة “Express Tribune”، خبر مقتل مراسلة التلفزيون المحلي صدف نعيم، يوم الأحد بعد أن دهستها سيارة زعيم حزب “تحريك وإنصاف” الباكستاني عمران خان، أثناء تغطيتها لمسيرة أنصار خان التي كانت متجهة نحو إسلام آباد، حيث تم دفعها وسقطت تحت عجلات السيارة.

وبعد الحادث أوقفت قيادة الحزب المسيرة، وقدم خان تعازيه في وفاة المرأة، ووعد رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف بتعويض أسرة الصحفية.

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