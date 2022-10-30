لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرورها قرب عدد من المارة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرور عدد من الأشخاص في الصين.

ووثق المقطع، لحظة انفجار إطار شاحنة، أثناء مرور 3 شبان، حيث هرعوا بالفرار من الموقع، بسبب قوة الانفجار.

وأظهر المقطع، تطاير أشلاء من إطار الشاحنة بسبب قوة الانفجار وثقل الحمولة التي كانت تحملها الشاحنة .

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