لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرورها قرب عدد من المارة (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرور عدد من الأشخاص في الصين.
ووثق المقطع، لحظة انفجار إطار شاحنة، أثناء مرور 3 شبان، حيث هرعوا بالفرار من الموقع، بسبب قوة الانفجار.
وأظهر المقطع، تطاير أشلاء من إطار الشاحنة بسبب قوة الانفجار وثقل الحمولة التي كانت تحملها الشاحنة .
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