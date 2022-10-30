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لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرورها قرب عدد من المارة (فيديو)
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لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرورها قرب عدد من المارة (فيديو)

لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرورها قرب عدد من المارة (فيديو)

لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرورها قرب عدد من المارة (فيديو)
١٢:٤٣:٤٣ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة انفجار إطار شاحنة أثناء مرور عدد من الأشخاص في الصين.

ووثق المقطع، لحظة انفجار إطار شاحنة، أثناء مرور 3 شبان، حيث هرعوا بالفرار من الموقع، بسبب قوة الانفجار.

وأظهر المقطع، تطاير أشلاء من إطار الشاحنة بسبب قوة الانفجار وثقل الحمولة التي كانت تحملها الشاحنة .

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الكلمات الدلالية:
إطار شاحنة الصين انفجار شاحنة

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