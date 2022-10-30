في تهيئة وصيانة الطائرات.. وظائف شاغرة في الرياض

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تعلن الشركة الوطنية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي:

مسؤول التوظيف.

الشروط:

تبحث الشركة عن وكيل توظيف / مستشار لوظيفة بدوام جزئي.

المهام: البحث عن المرشحين المناسبين وتوفير أنسب المرشحين.

يجب على صاحب العمل الحصول على رخصة عمل حر وفقًا لقانون العمل.

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طريقة التقديم :



أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).