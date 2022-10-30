الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ..اليوم الإثنين
5 أضرار خطيرة.. استشاري يحذر من استخدام رقائق القصدير في الطهي
البنك المركزي يوجه نصيحة للتعامل مع رسائل إيقاف الحسابات وتحديث البيانات
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الممارسات الاحتكارية بين المملكة ومصر
مقتل صحفية باكستانية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق
اتفاق كييف وأنقرة والأمم المتحدة على عبور سفن محمّلة بالحبوب عبر البحر الأسود

الرئيسية

 /

فرص

 /

في تهيئة وصيانة الطائرات.. وظائف شاغرة في الرياض

في تهيئة وصيانة الطائرات.. وظائف شاغرة في الرياض

في تهيئة وصيانة الطائرات.. وظائف شاغرة في الرياض
١٢:٥٠:١٧ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعلن الشركة الوطنية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي:

  • مسؤول التوظيف.

الشروط:

  •  تبحث الشركة عن وكيل توظيف / مستشار لوظيفة بدوام جزئي.
  • المهام: البحث عن المرشحين المناسبين وتوفير أنسب المرشحين.
  • يجب على صاحب العمل الحصول على رخصة عمل حر وفقًا لقانون العمل.

اقرأ أيضا:

كل ما تريد معرفته عن وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع.. الشروط ورابط التقديم الآن

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
الشركة الوطنية لتهيئة وصيانة الطائرات فرصة عمل موقع لينكد إن وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”

يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”

١٢:٢٤ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

١١:٢٣ ص، الثلاثاء، ١١ سبتمبر ٢٠١٢
24 وظيفة مؤقتة شاغرة في الإدارة الوطنية للريّ بالرياض

24 وظيفة مؤقتة شاغرة في الإدارة الوطنية للريّ بالرياض

٠٢:٤٥ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦
تثبيت 343 موظفا في صحة الباحة

تثبيت 343 موظفا في صحة الباحة

٠٣:١٣ م، السبت، ٠٥ مايو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *