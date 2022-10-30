الدولار قرب أدنى مستوياته.. ويرتفع أمام الجنيه

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تداول الدولار الأسبوع الماضي بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة، خلال شهر، مقابل العملات الرئيسة -اليورو والاسترليني- في ظل تزايد المؤشرات على تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

أسعار الدولار بنهاية الأسبوع

وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، تداولات الأسبوع عند مستوى 110.752 بعد افتتاح تداولات الأسبوع عند مستوى 112.137، حسب “Investing”.

ترقب قرار أسعار الفائدة

وتتوقع الأسواق، ما تزال، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس خلال الأسبوع الجاري، إلا ان توقعات رفعها بمعدل أقل بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بدأت تتزايد وسط التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي مؤخرا.

وبينما تأثر الاسترليني واليورو بتولي ريتشي سوناك وقرار المركزي الأوروبي، لم تتأثر سياسيات المركزي الياباني بالمضاربين ليبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغير.

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الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار والعملة الأمريكية تُسجل 24 جنيها

الدولار مقابل الجنيه

قفز سعر صرف الدولار، إلى أعلى من 24 جينهاً في صباح تعاملات اليوم الأحد، من مستوى 23 جنيهاً الذي وصله في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض الجنيه في مصر مقابل الدولار بنحو 14.5%، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم.