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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوريا إثر حادث التدافع

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوريا إثر حادث التدافع

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوريا إثر حادث التدافع
١١:٤٣:٤١ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، إثر حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى وولي عهده الأمين: ” علمنا بنبأ حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه ” .

الكلمات الدلالية:
خادم الحرمين سيئول كوريا الجنوبية ولي العهد

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