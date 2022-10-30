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أكبر صفقة عقارية بـ2.9 مليار ريال وانتعاش السوق التجارية في أكتوبر
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أكبر صفقة عقارية بـ2.9 مليار ريال وانتعاش السوق التجارية في أكتوبر

أكبر صفقة عقارية بـ2.9 مليار ريال وانتعاش السوق التجارية في أكتوبر

أكبر صفقة عقارية بـ2.9 مليار ريال وانتعاش السوق التجارية في أكتوبر
١٢:١٦:٣٨ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجل نشاط القطاع التجاري، نموا، بنسبة قياسية، وصلت إلى 497.1% ليستقر عند أعلى من 4.3 مليار ريال.

ودفعت إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى النمو أسبوعيا بمعدل قياسي وصل إلى 114.6%، ليستقر بدوره مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6 مليارات ريال.

الدمام تشهد أكبر صفقة تجارية

وشهدت السوق العقارية المحلية، الأسبوع الماضي تنفيذ أكبر صفقة تجارية خلال العام الجاري في مدينة الدمام، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.9 مليار ريال على مخطط أراض كبير بمساحة إجمالية ناهزت 5.7 مليون متر مربع، بمتوسط السعر 510 ريالات للمتر المربع.

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القطاع السكاني يواصل الركود

استمر القطاع السكني على وتيرة الركود التي بدأها منذ مطلع الربع الثالث الماضي، مكملا بذلك أربعة أشهر متتالية من ركود الأداء ومسجلا انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 15.6% للأسبوع الثاني على التوالي، ومستقرا عند أدنى من 1.5 مليار ريال.

كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه بنسبة 36.2% للأسبوع الثاني على التوالي، مستقرا بدوره عند مستوى 220 مليون ريال.

الكلمات الدلالية:
أكبر صفقة عقارية الدمام القطاع السكني نشاط القطاع التجاري

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